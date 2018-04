Terrorismo, Alfano: contrasto al finanziamento è priorità condivisa

Roma, 26 apr. - Contrastare il "finanziamento del terrorismo" rappresenta "una priorità condivisa della comunità internazionale" e l'Italia è "da tempo fortemente impegnata" a "promuovere collaborazioni per rafforzare la "condivisione". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, durante il suo intervento alla conferenza "No money for terror" di Parigi.

"La lotta al finanziamento del terrorismo è una priorità condivisa della Comunità internazionale", ha detto il titolare della Farnesina, "L`Italia, da tempo, è fortemente impegnata a promuovere collaborazioni, sia a livello multilaterale, che bilaterale. L`obiettivo principale è rafforzare lo scambio di informazioni e la condivisione di buone pratiche, nonché fornire ai Paesi più esposti al finanziamento del terrorismo programmi di assistenza tecnica e di formazione".

In primis, ha ricordato, "l`Italia agisce per assicurare la piena attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in questa materia, nonché delle relative sanzioni adottate dal Consiglio".

