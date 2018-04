Governo, Berlusconi: centrodestra può raccogliere voti Parlamento

Udine, 26 apr. - "Penso che alcuni potrebbero anche votare con l'astensione, che farebbe calare il numero di voti per raggiungere la maggioranza". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, oggi a Udine, con i giornalisti che gli chiedevano come il centrodestra possa eventualmente presentarsi in Parlamento e raccogliere i consensi necessari. Berlusconi ha parlato di un programma da approvare nei primi 100 giorni e dell'opportunità di "trovare il sostegno dei voti in Parlamento". Quanto alle possibili elezioni anticipate, Berlusconi ha detto di ritenere che "appena dopo un'elezione sia difficile che se ne facciano di nuove".