Governo, Berlusconi: due terzi Pd contrari ad intesa con M5S

Udine, 26 apr. - Per quanto riguarda la direzione del Pd, in agenda il 3 maggio, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha detto di prevedere che tra i democratici "ci saranno due posizioni. Credo, e sono sicuro, che una minoranza è disponibile a discutere con M5s, e una maggioranza, credo di due terzi, sarà contraria". Quanto ad un eventuale appoggio ad un governo di centrodestra, Berlusconi ha detto: "non credo e non penso ad un sostegno del Pd" perché "per ora non c'è nessuna trattativa e nessun posizionamento, né nostro né del Pd, in questo senso".