Governo, Berlusconi: escludo un esecutivo Lega-M5S

Udine, 26 apr. - "Escludo che Salvini possa fare un Governo con i Cinquestelle perché noi non lo accetteremmo mai, perché hanno detto in maniera continuativa e forte che non vogliono sedersi al tavolo con noi e quindi non c'è nessuna possibilità di accordo con qualcuno che non riconosce la rappresentatività di un partito di 4 milioni e mezzo di persone". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oggi a Udine. "Escludo anche che Salvini lo faccia da solo. Non gli converrebbe, si troverebbe - ha aggiunto - in balia di una maggioranza, sarebbe un partecipante junior della coalizione e non farebbe un torto agli elettori di spaccare il centrodestra".