Udine, 26 apr. - Silvio Berlusconi conferma che non ci sarà domani un comizio dei tre leader di centrodestra a chiusura della campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia. "Lo avevo proposto ma siccome la signora Meloni è occupata, abbiamo pensato - spiega - che essere solo io e Salvini non sarebbe stata una cosa corretta e giusta. Abbiamo già dato tante prove di unità, è un fatto che non credo abbia rilevante importanza".