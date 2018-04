Fca, Fiom: salvaguardata occupazione Torino, malgrado incertezze

Roma, 26 apr. - "Con questo accordo siamo riusciti a garantire la copertura degli ammortizzatori sociali e quindi la salvaguardia dell'occupazione per tutti i lavoratori, nonostante il ritardo e l'incertezza di Fca nei nuovi investimenti, che determina in questo momento oltre 3000 esuberi tra Mirafiori e Grugliasco, su 5400 addetti". Lo dichiarano Michele De Palma, segretario nazionale e responsabile del settore auto della Fiom-Cgil, e Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil di Torino, dopo l'accordo di oggi all'Unione Industriale che prevede il trasferimento di una parte di lavoratori di Mirafiori a Grusgliasco. "La gestione di questa operazione sarà assai complessa - proseguono i sindacalisti della Fiom - e la sua riuscita dipenderà, oltre che dal senso di responsabilità nostro e dei lavoratori, dal fatto che, dopo quasi otto anni di promesse non mantenute di piena occupazione, il prossimo piano industriale sia in grado di risolvere i tanti problemi aperti negli stabilimenti italiani, e torinesi in modo particolare. Per questo abbiamo chiesto un confronto sulle prospettive industriali subito dopo la presentazione del piano di giugno". "Purtroppo - concludono De Palma e Bellono - i trasferimenti di oggi fanno presagire che i tempi di lancio degli eventuali nuovi modelli non saranno proprio brevissimi, e quindi c'è da aspettarsi ulteriori sacrifici per i lavoratori".