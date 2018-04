Fca, mille lavoratori trasferiti da Mirafiori a Grugliasco -2

Torino, 26 apr. - "Abbiamo anche definito un impegno tra le parti a predisporre nelle prossime settimane un piano d'incentivazione che potrà accompagnare al pensionamento quei lavoratori che avendo i requisiti daranno la loro disponibilità. Gli strumenti utilizzabili saranno Naspi e Ape aziendale con l'individuazione d'incentivazioni salariali per coprire reddito e contributi previdenziali".

"Ora - conclude il sindacalista della Fim - è indispensabile che i vertici di FCA facciano la loro parte nel prossimo piano industriale. Siamo sicuri che saranno previsti modelli ed investimenti, ma per noi, i tempi di attuazione devono essere brevi, per supplire così a quei ritardi che non ci hanno consentito di cogliere la piena occupazione per il polo produttivo torinese".