Fca, mille lavoratori trasferiti da Mirafiori a Grugliasco

Torino, 26 apr. - Sono un migliaio i lavoratori Fca che si trasferiranno da Mirafiori a Grugliasco per poter usufruire ancora degli ammortizzatori sociali in vista delle nuove produzioni previste a Mirafiori. E' quanto è stato comunicato oggi ai sindacati negli incontri separati dall'azienda che si sono tenuti all'Unione Idusttrale di Torino. "Abbiamo costruito le condizioni per salvaguardare l'occupazione dei 3.640 lavoratori di Mirafiori e dei 1.670 di Grugliasco - commenta Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim - Un importante programma di formazione d'aula e formazione on the job che coinvolgerà circa 1.053 lavoratori per un totale di oltre 148.000 ore a totale carico azienda". In particolare saranno coinvolti i circa 550 lavoratori che oggi sono sulla MiTo e nei prossimi mesi cesserà la produzione e circa 500 lavoratori ultra sessantenni o con ridotte capacità produttive, che progressivamente verranno impiegati nei prossimi tre mesi nel polo produttivo di Grugliasco per svolgere il piano di formazione e addestramento.