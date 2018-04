Il Senato Usa conferma la nomina di Pompeo a segretario... -2

New York, 26 apr. - Pompeo diventa il 70esimo segretario di Stato; il suo giuramento dovrebbe avvenire quasi subito, per permettergli di andare alla Joint Base Andrews, dove un aereo lo sta aspettando per portarlo a Bruxelles, in Belgio, per il suo primo vertice, in programma con gli alleati della Nato.

La sua conferma, con 57 voti a favore e 42 contrari, è stata possibile grazie al sostegno di senatori democratici in cerca di rielezione, a novembre, in Stati vinti con grande margine da Trump alle ultime presidenziali e al ripensamento del repubblicano Rand Paul, che aveva inizialmente detto di voler votare contro Pompeo. Giorni fa, preoccupato dalla possibile bocciatura dell'uomo scelto al posto di Tillerson, il presidente Trump si era scagliato contro i democratici su Twitter.

L'agenda di Pompeo è già ricca di appuntamenti e decisioni importanti da prendere nelle prossime settimane, a partire dal vertice con la Corea del Nord alla scelta sull'accordo nucleare iraniano, dalla situazione in Siria ai rapporti con la Russia.