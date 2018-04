Ilva, sindacati: mobilitazione per respingere proposta Mittal

Roma, 26 apr. - "Così non va. Assemblee e mobilitazioni per respingere la proposta di Mittal". Lo annunciano in una nota unitaria Fim, Fiom, Uilm e Usb in merito alla vertenza che riguarda l'Ilva. "La giornata è stata caratterizzata da una prima riunione tra la delegazione sindacale e il viceministro dello Sviluppo economico, Teresa Bellanova, che ha ascoltato le richieste fatte dal sindacato - riferisce il comunicato - Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proseguito la trattativa sindacale sui livelli occupazionali. La delegazione sindacale ha evidenziato sia al Governo che ad Am Investco la necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali di Ilva in termini di lavoratori sociali e dell'indotto".

I sindacati aggiungono che "il confronto ha di fatto messo a nudo la volontà di Am Investco di non volersi smuovere da quanto previsto dal contratto di aggiudicazione del 5 giugno. Mittal ha pertanto confermato la proposta occupazionale iniziale, ovvero al di sotto dei 10mila lavoratori impiegati fino all'attuazione del piano industriale per tornare successivamente alla casella iniziale di 8.480. Riteniamo inaccettabili le condizioni poste dall`acquirente in merito ai livelli occupazionali, ambientali e di normative contrattuali da preservare".

I sindacati annunciano la decisione di "sospendere il negoziato in attesa che Am Invesco modifichi l'irricevibile impostazione, confermando l`obiettivo di calendarizzare le assemblee e le iniziative di mobilitazione unitarie a livello di gruppo".