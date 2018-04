Fnm, Balotta (Leu): conferma di Gibelli non è cambiamento

Milano, 26 apr. - "Il cambiamento promesso dal governatore della Lombardia non può essere la conferma di Andrea Gibelli a presidente di Ferrovie Nord dopo la grave e perdurante crisi di Trenord, maggiore partecipata del gruppo. L`innesto di tre nuovi consiglieri non cambia la governance. Ora alla Giunta spetta di giocare la carta decisiva per cambiare la politica dei trasporti lombardi a partire dal rilancio del trasporto pubblico nell`interesse dei pendolari e dei cittadini lombardi". Lo ha affermato in una nota Dario Balotta, di Liberi e uguali Lombardia.