Ruanda, scoperti 200 corpi in 4 fosse comuni del genocidio 1994

Kigali, 26 apr. - I resti di oltre 200 persone sono stati rinvenuti in quattro fosse comuni risalenti al genocidio del 1994 in Ruanda e scoperte domenica scorsa nel villaggio Rusororo, situato alle porte della capitale Kigali. Lo ha reso noto oggi il direttore del centro in memoria del genocidio ruandese, Honore Gatera, secondo cui questa scoperta, a 24 anni di distanza, non deve destare sorpresa.

"Nascondere i corpi era uno dei modi utilizzati per cancellare ogni traccia del genocidio", ha precisato Gatera, aggiungendo che "i corpi trovati a Rusororo non saranno gli ultimi". I resti saranno ora sepolti in un luogo "dignitoso" per permettere ai familiari di rendere omaggio alle vittime.

Secondo la principale organizzazione che rappresenta i sopravvissuti, Ibuka, le 200 vittime farebbero parte di un gruppo di 3.000 persone che venne radunato a Rusororo durante il genocidio e i cui corpi non sono stati mai ritrovati. Furono circa 800.000 le persone uccise tra aprile e luglio del 1994 in Ruanda.