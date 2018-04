Roma, 26 apr. - Un accordo Pd-M5s è impossibile, "non ci sono le condizioni", secondo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e responsabile enti locali dei dem durante la segreteria Renzi. "Non si esorcizza il populismo alleandosi ad esso. I 5 stelle sono lontanissimi da noi sui programmi e l`unico obiettivo che hanno è annientare il Pd. Non ci sono le condizioni per un accordo politico con i grillini".