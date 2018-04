Nomine Fnm, Anelli (Lega): in scelta ha prevalso la competenza

Milano, 26 apr. - "Non bisogna fare confusione tra i ruoli nelle diverse società. La gestione del servizio ferroviario è affidata a Trenord, società al 50% di FNM e al 50% di Trenitalia, che ha una sua gestione autonoma". Cosi Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Regione Lombardia ha replicato alle critiche sollevate da Pd e M5S. "I nomi indicati dal Presidente Fontana per il CdA di FNM ci trovano pienamente d'accordo. È tempo di abbandonare sterili polemiche - ha aggiunto Anelli - È necessario invece appoggiare senza riserva lo sforzo di Regione Lombardia per il miglioramento del servizio a vantaggio dei cittadini lombardi".

"Le problematiche relative al trasporto su ferro - ha proseguito l'esponente leghista - sono ovviamente condivise dal Gruppo Lega e - ha concluso Anelli - la strada intrapresa negli ultimi anni per migliorare il servizio deve proseguire. Regione Lombardia ha investito risorse finanziarie, attraverso FNM, per la messa in servizio di 45 nuovi treni tra il 2015 e 2018 e all'avvio delle gare per l'acquisto di altri 161 nuovi convogli per il servizio regionale, nonché ad una gestione efficiente della rete ferroviaria e dei cantieri per lo sviluppo delle infrastrutture".