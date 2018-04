Il "sorpasso" di Fca su Gm apre il sito del Financial Times

Roma, 26 apr. - Lo storico sorpasso di Fca Fiat Chrysler sul gruppo General Motors in termini di utili trimestrali finisce in apertura del portale internet del Financial Times. Il quotidiano finanziario britannico riporta come con 1,6 miliardi di euro di utili rettificati Fca abbia sopravanzato gli 1,1 miliardi di dollari di utili di Gm su base omogenea (risultato che è stato zavorrato dalle ristruttiraizoni delle attività in Corea del Sud).

"Gli utili di Fiat Chrysler - scrive il Ft - hanno superato quelli di General Motors per la prima volta su un trimestre dai tempi della procedura concorsuale di Gm, quasi un decennio fa".