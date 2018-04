Alfie, De Poli (Udc): è ostaggio in Gb, intervenga Corte giustizia

Roma, 26 apr. - "Il piccolo Alfie è in ostaggio di fatto nel Regno Unito. Il rifiuto della giustizia britannica a concedere il trasferimento del bambino in Italia chiude la possibilità di concedere speranza ad Alfie e ai suoi genitori. Chiediamo al Governo italiano di intervenire presso la Corte di giustizia europea affinché la decisione del tribunale britannico tenga conto della dignità della vita di un malato e ancor di più della volontà dei genitori di curare il proprio figlio. E' una battaglia di civiltà". Lo afferma in una nota il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli.