Fratoianni: a Varese ieri provocazione neofascista

Milano, 26 apr. - "Nella giornata della Festa di Liberazione, il 25 Aprile, alcune decine di militanti della comunità militante nazionalsocialista dei Dodici Raggi, si sono presentati al cimitero Belforte di Varese per rendere omaggio ai caduti nazifascisti della Repubblica di Salò. Una manifestazione in pieno stile nazifascista con saluto romano e il rito del "Presente! " da parte degli esponenti di un`organizzazione già oggetto di operazioni delle forze dell`ordine e dell`antiterrorismo coordinate dalla procura di Busto Arsizio." Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"In precedenti episodi - ha proseguito il leader di Sinistra Italiana - avvenuti in altre città, tali manifestazioni revisioniste e provocatorie sono state vietate dalle forze dell`ordine. Per questo motivo abbiamo presentato un`interrogazione parlamentare al Ministro dell`Interno"

"Vogliamo sapere - ha concluso Fratoianni - dal ministro dell`Interno per quale motivo il prefetto di Varese e le autorità di pubblica sicurezza della città non abbiano vietato tale tipo di manifestazione, svoltasi nella ricorrenza del 25 aprile, in aperta violazione della Costituzione della Repubblica italiana. E quali provvedimenti intenda assumere dopo lo svolgimento di questa provocazione neofascista".