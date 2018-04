Governo, Vazio (Pd): esito positivo? Da Fico parole inspiegabili

Roma, 26 apr. - "Le dichiarazioni di Roberto Fico sono inspiegabili". Lo dichiara Franco Vazio, deputato del Partito democratico, a proposito delle parole del presidente della Camera Roberto Fico.

"Non si capisce, infatti - spiega - come il presidente della Camera possa ritenere positivo l'esito del mandato se l'esistenza o meno delle condizioni per un accordo tra Pd e M5S dovrà essere decisa dalla direzione del Partito Democratico. Senza voler considerare le distanze siderali che separano Pd e M5S. Su Ilva, vaccini, infrastrutture e Jobs Act siamo agli antipodi. Sulla giustizia i 5S vorrebbero ritornare all'Ottocento con un rito inquisitorio e una totale cancellazione della prescrizione: così che i processi possano durare anche 40 anni".

"A meno che Fico non possegga poteri paranormali che azzerino le nostre menti e scrivano un futuro compiacente, le sue parole sono davvero inspiegabili", conclude.