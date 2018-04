Governo, Nobili (Pd): non voterò fiducia a governo con M5s

Roma, 26 apr. - "Siamo alle comiche. Mentre DiMaio continua a trattare con Salvini, il Presidente Fico annuncia che suo mandato ha avuto esito positivo e che il dialogo per governo con Pd è avviato. Mi risulta avessimo deciso altro in direzione. E quel mandato può essere ridiscusso soltanto nella prossima direzione del 3 maggio. Ma siccome qualcuno prova a cambiare le carte in tavola vale la pena ribadire: io non voterò la fiducia ad un governo M5S #senzadime". È quanto dichiara in una nota Luciano Nobili, deputato del Partito democratico.