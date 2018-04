Cattolica Assicurazioni: Trevisani nuovo direttore generale

Roma, 26 apr. - Valter Trevisani nuovo direttore generale di Cattolica Assicurazioni. Lo comunica la società dopo la nomina del nuovo dg da parte del consiglio di amministrazione. Trevisani guiderà la direzione generale Area Tecnica e Operations e "avrà la responsabilità tecnico-assicurativa per tutti i rami, comprese le attività di pricing, nonchè dei progetti innovativi e della gestione dei servizi operations". Trevisani, il cui incarico scatta dal 2 maggio, si affianca al direttore generale Carlo Ferraresi, responsabile per i Mercati e i canali distributivi del gruppo Cattolica.

Laureato in economia e commercio all'università di Trieste, il nuovo dg "vanta una consolidata esperienza in ambito assicurativo a livello nazionale e internazionale. L'ultimo incarico è stato quello di group chief insurance officer presso Assicurazioni Generali, dopo una carriera che lo ha visto impegnato in numerosi ruoli apicali".

"Sono molto contento - sottolinea l'amministratore delegato Alberto Minali - di dare il benvenuto nel nostro gruppo a Trevisani, consapevole della qualità del suo apporto professionale. È un manager di grande esperienza e un ottimo acquisto per il gruppo. Le sue capacità e le sue competenze professionali apporteranno ulteriore valore alla squadra, impegnata nella realizzazione del piano industriale al 2020 e confermano l'attrattività del gruppo Cattolica nell'odierno settore assicurativo".