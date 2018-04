Difesa Usa: nessuna decisione presa su accordo nucleare... -2

New York, 26 apr. - "Posso assicurarvi che nessuna decisione è stata presa sul ritiro dall'intesa" ha detto Mattis, parlando del Joint Comprehensive Plan of Action. "Le discussioni vanno avanti all'interno dello staff per la sicurezza nazionale e tra quelli che hanno la responsabilità di consigliare il presidente" ha dichiarato Mattis, parlando davanti alla commissione delle Forze armate del Senato.

Il presidente Trump dovrebbe annunciare la sua decisione il 12 maggio, mentre i diplomatici statunitensi ed europei lavorano a un accordo supplementare per soddisfare Washington.

In passato, Mattis ha detto che, pur considerando l'accordo imperfetto, considera necessario "nell'interesse nazionale" restare nell'accordo. Solo due giorni fa, Trump ha ribadito di considerare l'accordo "folle" e il "peggiore" della storia.