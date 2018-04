Pd, Ginefra: è il momento della politica e non del pallottoliere

Roma, 26 apr. - "La direzione del 3 maggio sia occasione di confronto sui temi da porre al centro del confronto con il M5s per la formazione di un Governo progressista e per l'Italia e non una riunione di tifoserie con il pallottoliere in mano". Lo afferma in una nota Dario Ginefra, componente della Direzione nazionale Pd per l'area Emiliano.

"Non è il tempo - aggiunge - delle divisioni, per quello ci sarà il Congresso. Ora dobbiamo ribadire quelli che riteniamo essere i punti ineludibili del confronto per il bene del Paese sul quale accettare la sfida delle riforme con il Movimento Cinque Stelle e con chi ci starà e per verificare ogni reale volontà da parte delle altre forze politiche di passare dalla fase della propaganda a quella del cambiamento e della responsabilità".