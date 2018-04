1 maggio, Uil: realizzare cultura della sicurezza sul lavoro

Roma, 26 apr. - "Sarà un primo maggio di impegno, anche attraverso il concerto: tra i tanti temi che gravitano attorno al lavoro, però, quest`anno abbiamo scelto di dedicare la Festa del lavoro alla sicurezza". Lo ha detto il segretario organizzativo della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

"E` un tema fondamentale - ha continuato - spesso tirato fuori in occasione di grandi tragedie ma che si tende a dimenticare nel quotidiano. E nel frattempo i numeri si accumulano e raccontano una realtà spaventosa: 1.000 morti sul lavoro all`anno, 3 al giorno. Questi numeri ci dicono che facciamo ancora troppo poco: dobbiamo lavorare sulla prevenzione e stimolare tutti per realizzare una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro. Del resto - ha concluso - non si può parlare di sicurezza sul lavoro, non ci si può indignare per la morte di operai e lavoratori e poi ridurre gli interventi, i finanziamenti alle Asl, le possibilità di fare ispezioni. Bisogna investire per ridurre i rischi".