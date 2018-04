Roma, 26 apr. - La soddisfazione di Roberto Fico non convince la deputata Pd Alessia Morani. Su twitter, la Morani scrive: "Fico è felice dell'esito delle consultazioni? Se si accontenta così, sono felice per lui. Ma noi andremo in direzione a decidere la nostra linea e siamo convinti che il Pd non potrà votare il governo Di Maio".