Ermini: dialogo con M5s? Decide direzione Pd, per me è difficile

Roma, 26 apr. - Il Pd deciderà il 3 maggio se avviare o no un confronto con M5s, allo stato non c'è alcuna novità su questo punto. Lo ha detto David Ermini, intervistato da La7. "Noi - ha spiegato - siamo abituati a decidere negli organismi di partito, non è che uno ci telefona o ci manda un post sul blog e decide".

"Io - ha aggiunto - rimango fermo alle parole di Martina: non sappiamo ancora se e come questo dialogo inizierà, lo deciderà la direzione del 3 di maggio e se la direzione decidesse di sì è evidente che non si può non partire dai 100 punti del programma del Pd".

Ermini ha precisato: "La mia opinione è quella che ho sempre detto: attualmente non vedo ragione perché la decisione della passata direzione possa essere modificata. Per quello che abbiamo visto in questi 5 anni le posizioni mi sembrano incompatibili. Vediamo se ci sono differenze. Se M5s continua a dire che tutto quello che hanno proposto loro in campagna elettorale lo confermano, mi pare molto difficile che il dialogo possa partire".