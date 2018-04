Anzaldi (Pd): dialogo? Fico vede altro film, finora monologhi M5s

Roma, 26 apr. - "Ma quale 'esito positivo'? Di quale 'dialogo' parla Fico? Forse ha assistito a un altro film, il Pd non ha fatto partire alcun dialogo, ancora non si è tenuta neanche la Direzione. Finora abbiamo assistito solo a un monologo del Movimento 5 stelle che se la canta e se la suona, scrive contratti da solo e se li approva, spartisce nomine con Berlusconi mentre dice che è il male assoluto, riscrive di nascosto il programma elettorale senza fare marcia indietro su nulla". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Come la pensano - prosegue Anzaldi - sui vaccini obbligatori? Cosa dicono degli auguri di morte a Napolitano sui social e in pagine gestite dai cinquestelle come 'Club Luigi Di Maio'? Cosa dice Fico, ex presidente della commissione di Vigilanza Rai, degli annunci minacciosi di Di Maio di voler mettere le mani sul servizio pubblico? Grazie al suicidio comunicativo di chi nel Pd ha 'aperto' in tv al Movimento 5 stelle senza averne avuto alcun mandato, Fico ha potuto schivare l'evidente incompatibilità dei democratici con il partito-azienda di Casaleggio che non conosce alcuna regola democratica, tanto da destare preoccupazione anche nella classifica di Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa. #senzadime".