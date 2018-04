M.O., Haley: Hamas usa "i bambini come carne da macello" a Gaza

New York, 26 apr. - L'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, ha accusato oggi il movimento palestinese Hamas di "usare i bambini come carne da macello", commentando la morte di decine di persone nelle proteste in corso al confine tra la Striscia di Gaza e Israele.

"Chiunque abbia veramente a cuore i bambini di Gaza dovrebbe insistere perchè Hamas smetta immediatamente di usare i bambini come carne da macello nel proprio conflitto con Israele", ha detto Haley durante una riunione del Consiglio di sicurezza Onu.

Le forze israeliane hanno ucciso 41 palestinesi, tra cui due giornalisti, dall'inizio delle proteste, il 30 marzo scorso.