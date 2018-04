Spilimbergo (Pn), 26 apr. - "Alle politiche, in questa terra e in Veneto, purtroppo Forza Italia ha avuto un risultato molto basso e abbiamo un distacco troppo forte dalla Lega: di questo la Lega potrebbe profittarsi se rimane un distacco così grande per imporci le sue visioni quando noi faremo un governo insieme". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Spilimbergo (Pn) per un comizio elettorale.