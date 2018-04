Governo, Napoli (Fi): Di Maio lasci a Mattarella sue prerogative

Roma, 26 apr. - "Il 'capo' del M5s si conferma un tipo esuberante, non saprei se per carattere o per sprovvedutezza politica. Affermare, come Di Maio afferma, che o nasce un governo M5s-PD oppure non rimane che tornare al voto significa invadere il campo delle prerogative che la Costituzione assegna unicamente al Capo dello Stato". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"È infatti nei poteri del presidente della Repubblica - aggiunge - sciogliere il Parlamento qualora ravvisasse l'impossibilità di dar vita a una maggioranza di governo politicamente stabile e coesa nei programmi. Quanto al conflitto di interessi, evocato per colpire Berlusconi, Di Maio si copre di ridicolo. Parla lui di libertà di stampa quando il proprietario del M5s ha impedito al giornalista Jacopo Iacoboni di partecipare a un meeting del movimento di Ivrea? Di Maio e il suo partito possono insegnarci molte cose, ad esempio come raggirare gli elettori e fare promesse mirabolanti che mai potranno essere mantenute, ma quanto a libertà di informazione ... ripassi un'altra volta che Berlusconi potrà insegnargli che cosa significa essere davvero liberali", conclude.