Governo, Meloni: M5s riporta il Pd al governo? Sono impazziti

Roma, 26 apr. - "Se c'è una cosa che gli italiani hanno detto con chiarezza è che non vogliono il Pd al governo. Per cui se tu fai questo giro e riporti il Pd al governo, sei impazzito. Gli italiani non sanno più come votare per mandare a casa il Pd. E questi geni M5S che fanno? Lo riportano al governo...". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, nel corso di un'intervista a Canale 13, dopo le dichiarazioni del presidente della Camera Roberto Fico al termine dell'incontro con il Capo dello Stato.