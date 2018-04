Governo, Morassut: Direzione Pd deciderà se parte confronto con M5S

Roma, 26 apr. - "Il dibattito che in questi giorni si sta facendo soprattutto sul web ha ben poco a che fare con la politica. In direzione dovremo invece capire se rispondere a una richiesta di dialogo che non è partita da noi o se non prenderla in considerazione. Dovremo decidere se avviare o meno un difficile confronto, non se andare al governo col Movimento 5 Stelle". Lo ha detto il parlamentare e membro della direzione nazionale del Pd, Roberto Morassut, intervenendo alla trasmissione radiofonica 'Buongiorno InBlu'.

"C'è stata un'indicazione del Capo dello Stato che ha chiesto al Presidente della Camera di valutare la formazione di una possibile maggioranza tra M5S e Partito Democratico - spiega il deputato dem - e io credo che nel caso il Pd decidesse di confrontarsi lo dovrebbe fare partendo dai suoi punti di programma e rivendicando il grande lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni".

"La discussione in corso - continua - sopratutto quando vira unicamente sui nomi è fuorviante, perché è prerogativa del Presidente della Repubblica decidere chi può fare il Presidente del Consiglio. Quanto invece ai programmi, è vero che ci sono differenze enormi tra quello del Pd e quello del Movimento 5 Stelle, ma il confronto servirebbe proprio ad individuare possibili punti di mediazione o di contatto".

"È invece un fatto non irrilevante - conclude Morassut - che in questo momento sia fuori gioco la Lega sovranista e xenofoba di Matteo Salvini, perché se c'è un partito davvero alternativo col quale il Pd non potrebbe mai avere nulla a che fare è proprio il Carroccio".