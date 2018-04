Verdi Usa: non consegneremo tutte le comunicazioni con... -2

New York, 26 apr. - Stein è stata in passato criticata per la sua partecipazione, nel 2015, a una cena di gala in cui sedeva al tavolo del presidente russo, Vladimir Putin, insieme anche all'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, ovvero Michael Flynn, che ha mentito all'Fbi sui suoi legami con la Russia e ora collabora con le autorità. Stein ha spiegato di aver partecipato sperando di parlare di pace in Medio Oriente e ha difeso l'integrità e la trasparenza della propria campagna elettorale: "Non abbiamo accettato pagamenti e nemmeno rimborsi per il viaggio". Stein è poi apparsa più volte su Russia Today, la tv di Stato che viene considerata dal dipartimento di Giustizia un agente del governo russo.

Nelle settimane successive alle elezioni, Stein è stata accusata dai democratici di aver tolto dei voti fondamentali a Hillary Clinton, soprattutto in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, Stati decisivi per la vittoria di Donald Trump. La stessa Clinton ha cercato di gettare dubbi su Stein ricordando più volte, anche nel suo ultimo libro, la partecipazione della candidata dei Verdi alla cena di gala con Putin.