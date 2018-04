Spilimbergo (Pn), 26 apr. - "Sono sicuro che nella trattativa tra Pd e Cinquestelle non ci sarà alcuna risposta positiva per il presidente Mattarella". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Spilimbergo (Pn) per un incontro elettorale. "A quel punto dovrà ritenere l'ipotesi di un governo tutto del centrodestra", ha concluso.