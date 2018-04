Bruxelles, 26 apr. - Il format "leggero" che era stato previsto per le future riunioni di esperti sui bilanci 2021-2027 non permette di avere interpreti, ha spiegato questa fonte europea.

"De facto, le discussioni si svolgono in inglese" in questo genere di riunioni, ha aggiunto. La lingua francese è, con l'inglese e il tedesco, una lingua di lavoro in seno alle istituzioni europee, ma è in declino, in particolare dall'allargamento ai Paesi dell'Est.

(fonte AFP)