"È tutto in inglese": ambasciatore Francia abbandona ... -2

Bruxelles, 26 apr. - "Non si tratta di una messa in scena orchestrata, ma di un modo per mandare un messaggio di fronte a un dibattito mal orientato da parte del segretariato del Consiglio, con metodi che bisogna rifiutare", ha spiegato una fonte diplomatica francese. "Su un dossier così serio come il prossimo quadro finanziario pluriennale, deve esserci rispetto per il multilinguismo delle istituzioni Ue", ha aggiunto la fonte, che si è lamentata per un ricorso crescente al "tutto in inglese".

Per quanto riguarda il Consiglio dell'Ue, una fonte ha confermato l'incidente, che ha provocato un "malessere" durante la riunione degli ambasciatori. "C'è stato un malinteso", ha affermato, spiegando che gli esponenti del Consiglio erano convinti che la Francia avesse accettato le regole del gioco nel corso della precedente riunione. (Segue)