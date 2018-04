Governo, Biancofiore: Pd senza dignità, si genuflette a Di Maio

Roma, 26 apr. - "Da quando hanno fatto ingresso in parlamento i pentastellati non hanno fatto altro che attaccare quotidianamente i governo del Pd, presentandosi alle scorse elezioni come i giustizieri contro la mala politica delle sinistre e distanti anni luce da compromessi con chi era emblema della partitocrazia, erede di Banca Etruria e della legge Fornero. Oggi viceversa sognano di convolare a nozze proprio con quel Pd privo di dignità, tradendo ogni principio ispiratore del movimento". Lo afferma in una nota la deputata Fi, Michaela Biancofiore.

"Andreotti - aggiunge - diceva che il potere logora chi non lo ha, forse per questo che il Pd non trova pace sapendo che di questo passo non risalirà mai più nei sondaggi. Renzi è l'unico al quale è rimasto il barlume della ragione e non vuole concedere le armi a chi ha gioca con la democrazia dileggiando e imponendo veti assurdi come quello di escludere a priori un leader sancito dalle urne come il presidente Berlusconi, alimentando la cultura dell'odio politico che presto travolgerà gli stessi 5 stelle che già stanno facendo la bocca al potere".

"Bisogna fornire soluzioni urgenti ai problemi del paese , gli italiani necessitano di un governo serio e credibile, cosa che l'accordo Pd-5stelle non può certo offrire, visto anche l'abisso che vi è tra i programmi politici. Mi auguro che si faccia un passo indietro su questa scellerata apertura, e che Di Maio si confronti con il centro-destra che fin da subito si è mostrato pronto a fare gli interessi della nazione", conclude.