Oxfam denuncia: in Siria cresce l'emergenza ma calano gli aiuti -2

Roma, 26 apr. - "Nonostante crescano i bisogni dei siriani", ha proseguito il responsabile dell'ong nel comunicato stampa, "sono oltre 700mila gli sfollati dall'inizio dell'anno nel Paese, nel complesso gli stanziamenti per la risposta umanitaria saranno decisamente meno di quelli impegnati l`anno scorso. Per quanto riguarda l`Italia, infine, per quanto si registri un sensibile aumento dei fondi donati con un impegno per il 2018 di 48 milioni di euro, siamo ancora ben lontani dallo sforzo effettuato da altri Paesi europei, come ad esempio i 104 donati dalla Francia o addirittura gli 829 donati dalla Germania".

Il tutto mentre la pace in Siria sembra restare un lontano miraggio. "Come se non bastasse, nel corso della Conferenza, non è stato fatto nessun significativo passo in avanti per l`avvio di un vero processo di pace", ha concluso Pezzati, "mentre il peso dell`accoglienza dei profughi siriani resta sulle spalle dei Paesi vicini alla Siria, nel quasi totale disinteresse dei Paesi ricchi che al momento stanno ospitando solo il 3 per cento dei siriani costretti a lasciare il proprio paese a causa della guerra. Sebbene al momento l`85 per cento dei bambini siriani registrati come rifugiati viva al di sotto della soglia di povertà".