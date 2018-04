Governo, Lumia (Pd): dialogo con M5S finalmente può decollare

Roma, 26 apr. - "Negare il dialogo è oramai poco comprensibile. Tra il PD e il M5S il confronto finalmente può decollare". Lo dice Giuseppe Lumia, esponente dell'area Emiliano Fronte Dem.

"Un confronto rigoroso e serio, naturalmente, ma senza pregiudizi reciproci - aggiunge - in grado di mettere al centro la sintesi delle proposte avanzate giorni fa da Maurizio Martina e la nuova versione programmatica proposta da Luigi Di Maio. Il resto non serve e non aiuta la formazione di un governo capace di guidare il Paese. È una sfida reciproca che bisogna vivere sino in fondo. Solo alla fine saremo nelle condizioni di fare le valutazioni necessarie per capire se è il caso di andare avanti oppure di fermarsi".