Fassino: esecutivo con M5s? No a prescindere non è utile

Roma, 26 apr. - "Abbiamo preso atto che il M5S ha chiuso i contatti col centrodestra e si è detto disponibile ad un confronto con noi, nella direzione Pd del 3 maggio esamineremo questa possibilità di confronto". A parlare è Piero Fassino, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Come mai il Pd ha scelto di attendere fino al 3 maggio per la direzione? "E' del tutto indifferente la data del 3 maggio. C'è la necessità di avere qualche giorno di riflessione in più per tutti". Ha sentito Renzi in questi giorni? "Sì, e l'ho sentito anche ieri". Lei viene considerato un 'aperturista' nei confronti dei 5S. "Io credo che se si esaurisce il confronto tra M5S e Lega e il Quirinale sollecita un incontro tra Pd e 5S noi non dobbiamo sottrarci a questa verifica. Non ne do per scontato l'esito ma vado a vedere, vediamo". Tanti suoi compagni di partito, però, dicono no a prescindere. "Il no a prescindere non mi pare una posizione politicamente utile, la politica è fatta di confronto. E poi pongo una domanda: dire no quali prospettive apre? Ricacciamo nuovamente Di Maio nelle braccia di Salvini favorendone, noi, un governo M5S-Lega?".

Magari potrebbero esserci anche degli altri scenari. "Se non c'è una soluzione e si va ad elezioni, l'esperienza ci insegna che due elezioni a breve distanza l'uno dall'altro confermano i risultati, non li rovesciano. E poi aggiungo una cosa. Se si andasse a nuove elezioni - ha proseguito a Rai Radio1 Fassino - tutti porrebbero a ciascun partito una domanda: con chi vi alleerete per non riperete quanto appena successo? Così avremmo un problema non minore di quello attuale, perché dovremmo dire: ci alleiamo coi 5S, con la Lega o con Berlusconi. Non si può certo chiedere un voto e dire che si starà all'opposizione, non lo fa nessun partito che vuole essere credibile".