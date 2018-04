Bce, Grimaldi (Intesa Sp): fine Qe non oltre primi mesi 2019

Roma, 26 apr. - "L'incertezza sullo scenario macro rende la decisione sul futuro del programma di acquisto complessa. Certamente vi è meno urgenza di concludere gli acquisti". E' quanto afferma Anna Maria Grimaldi, senior economist direzione studi e ricerche di Intesa Saapaolo commetando le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa dopo la riunione del board.

"Tuttavia, va sottolineato - aggiunge Grimaldi - che se pure in rallentamento la crescita rimane solida, come ha riconosciuto lo stesso Draghi, e il rischio deflazione è del tutto rientrato. Ci sembra probabile che il Consiglio si riservi di valutare il flusso dei dati nei prossimi mesi e di comunicare solo a fine luglio come intende procedere con gli acquisti dopo settembre. Riteniamo che a meno di un ulteriore rallentamento dei dati la BCE non prolungherà molto oltre fine 2018 primissimi mesi del 2019 il programma di acquisto titoli anche per ragioni tecniche: scarsità di carta acquistare in alcuni paesi membri. Piuttosto il Consiglio, per garantire condizioni monetarie ancora di ampio supporto, potrebbe rinforzare l'impegno a mantenere i tassi fermi ben oltre la fine degli acquisti. Del resto, i mercati nelle ultime settimane hanno spostato in avanti a metà 2019 il 1° rialzo del tasso sui depositi".