Cuperlo: meglio anticipare direzione Pd, una settimana è lunga

Roma, 26 apr. - "Una settimana è lunga. Meglio convocare la direzione prima anche per evitare che il dibattito si faccia a colpi di tweet o sondaggi di piazza". Lo chiede Gianni Cuperlo del Pd. "Abbiamo bisogno di una discussione seria e di una decisione il più possibile condivisa e impegnativa per tutti", sottolinea.

"Non so dire - osserva l'esponente Pd - se il confronto avviato col M5S darà frutti. La strada è stretta, le differenze reali, ma penso che abbia fatto bene il segretario Martina a cogliere i segni positivi degli ultimi giorni. Servono cautela, equilibrio e volontà di non spaccare una sinistra che l'ultima stagione ha già spaccato abbastanza. Questo non è tempo per incendiare gli animi".