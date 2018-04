Artigiancassa: assemblea nomina il nuovo cda, Petri presidente

Roma, 26 apr. - Fabio Petri è il nuovo presidente di Artigiancassa, "banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane" partecipata dalla Bnl (gruppo Bnp Paribas) e dalle confederazioni nazionali dell'artigianato. Petri, nato a Poggibonsi (Siena) nel 1962, è un imprenditore nel settore della lavorazione dei metalli. È stato vicepresidente nel cda della banca dal 2015 al 2017, presidente di Fedart Fidi dal 2011 al 2014 e attualmente è anche vicepresidente della Cna nazionale con delega al credito e presidente di Cna Siena.

Artigiancassa, che da dicembre 2015 è sotto la guida del direttore generale Francesco Simone, ha rinnovato anche gli altri componenti del cda, che è ora composto da Petri, Mario Girotti (vicepresidente vicario), Ferrer Vannetti (vicepresidente), Luigi Abete (Bnl), Angelo Novati (Bnl), Fabio Montena (Bnl), Luca Bonansea (Bnl), Francesco Sgherza (Confartigianato) e Nicola Molfese (Casartigiani).

Petri, dopo avere ringraziato il presidente uscente Fabio Banti "per il contributo professionale e personale profuso nel triennio di presidenza di Artigiancassa, ha confermato il massimo impegno suo e del cda nella realizzazione del piano industriale 2016-2020 e nel consolidare il posizionamento di banca innovativa, in grado di cogliere le opportunità legate alla digital trasformation a beneficio delle nuove esigenze degli imprenditori e degli artigiani, facendo evolvere in tal senso le linee di business core: dai finanziamenti alla gestione della liquidità delle aziende, fino al migliore utilizzo delle agevolazioni e dei fondi pubblici a favore del settore".