Iraq, premier visita la diga di Mosul, vigilata da soldati italiani -2

Roma, 26 apr. - I Dimonios del 151esimo Reggimento Fanteria "Sassari" della Task Force "Praesidium" in missione in Iraq - in stretta coordinazione con le Counter Terrorism Service ed il National Security Service iracheni - hanno garantito il dispositivo di sicurezza durante tutto il corso della visita che si è conclusa con il decollo del premier dalla base di Mosul Dam nel pomeriggio.

Nella missione in Iraq, la Task Force "Praesidium" - su base 151esimo Reggimento Fanteria "Sassari", nell`ambito dell`Operazione "Inherent Resolve" - è la Task Force preposta alla protezione della diga di Mosul in coordinamento con le forze di sicurezza locali, quali Counter Terrorism Service, National Security Service e Iraqi Police. Oltre ad assicurare la difesa della diga, sito di interesse strategico per l`Iraq, i militari italiani garantiscono la sicurezza del personale militare e civile di Usace e delle maestranze della ditta Trevi impegnate nei lavori di risanamento dell`infrastruttura per scongiurare il rischio di una catastrofe ambientale.