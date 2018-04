Roma, 26 apr. - "Non so cosa deciderà la direzione del Pd. Per quanto riguarda il sostegno a Di Maio e ai M5s, noi moderati non sosterranno mai un governo di incapaci come sono i grillini. Abbiamo l'esempio di Torino". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.