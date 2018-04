Tim, Vivendi: votare nostra lista per continuare lavoro Genish

Roma, 26 apr. - "L`assemblea di Telecom Italia del 4 maggio prossimo permetterà agli azionisti di esprimersi sul piano industriale che intendono venga implementato nella loro azienda". Lo scrive Vivendi azionista di Tim con il 23,94% in una nota in cui attacca il comportantemto incoerente del fondo attivista Elliott che porta avanti un piano di "smantellamento " di Tim ma che ha votato a favore di Amos Genish nell'assemblea del 24 aprile.

"La lista di Vivendi, guidata da Amos Genish riunisce un insieme di candidati altamente qualificati per continuare il lavoro svolto negli ultimi mesi in Telecom Italia e che ha già cominciato a evidenziare i primi frutti. In una logica di democrazia azionaria, che è stata sempre difesa da Vivendi, questa lista rafforza il suo ventaglio di competenze e di pareri", scrive Vivendi.