Meloni: governo fatto contro i cittadini sarebbe vergognoso

Roma, 26 apr. - "Siamo in attesa di capire che cosa accadrà nelle prossime ore. Certo sarebbe assolutamente vergognoso se alla fine ci dovessimo ritrovare un governo in cui chi è arrivato secondo, chi è arrivato terzo, chi è arrivato sesto e qualche senatore a vita, si mettono insieme contro il parere dei cittadini per scalzare chi è arrivato primo alle elezioni. Aspettiamo un tempo della democrazia nel quale i cittadini possano avere un governo scelto da loro e non fatto contro di loro dentro il palazzo". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Pordenone, prima tappa del tour di due giorni in Friuli Venezia Giulia.