Sala: Renzi?Sarebbe utile dicesse come la pensa su governo con M5s

Roma, 26 apr. - "Io 'aperturista' su un possibile governo Pd-5S? Sì, anche se non sono molto ottimista a riguardo. Se noi però non accettassimo nemmeno di discutere coi 5S la conseguenza sarebbe che il Rosatellum parrebbe creato solo per cercare un'alleanza con Berlusconi. Mi sembrerebbe una cosa anomala. E se il Presidente della Repubblica chiama bisogna provarci". A parlare è Beppe Sala, sindaco di Milano, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Si rischia però un governo 'a tutti i costi'. "Sì, è vero che un governo a tutti i costi è magari anche un danno. Ma noi non siamo la Germania, dove i lander hanno molta autonomia che possono anche andare avanti, mentre senza un governo le grandi città italiane non possono andare avanti".

Lei sarà presente alla direzione Pd del 3 maggio? "No, non ho la tessera, non me la sono presa perché mi sono presentato a Milano da indipendente col supporto di tanti, con il Pd che è stato il partito di riferimento". In molti credono che Renzi stia insistendo sul volere stare in disparte per vedere cosa intendono fare i vincitori. "Beh, un pochino Renzi lo sta facendo, sarebbe utile che ci dicesse come la pensa esponendosi con chiarezza".