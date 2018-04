Fnm, Grimoldi (Lega): con Gibelli alla guida numeri record

Milano, 26 apr. - "Sorprende come sempre l'impreparazione dei rappresentanti di spicco del Pd in Lombardia, sorprende che il Pd che ieri concordava con Attilio Fontana, quando il governatore lombardo rimarcava che i bilanci in ordine fanno piacere ma la priorità è la puntualità del servizio ferroviario, oggi faccia confusione e non sappia distinguere tra Ferrovie Nord Milano è un dalle sue società, Trenord, criticando la proposta di nomina della Regione Lombardia di confermare a FNM il presidente uscente Andrea Gibelli, imputandogli i ritardi nel servizio dovuti a Trenord, che è un'altra società con un proprio management". Lo ha dichiarato, in una nota, Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda

"Possibile che il PD lombardo non comprenda la differenza? - ha proseguito - In ogni caso, riguardo a Ferrovie Nord Milano, ricordiamo al Pd che Gibelli da presidente di FNM vanta un utile record del consolidato di FNM di 34.991.000€, ovvero il +34% rispetto all'anno precedente, che ha eseguito tagli a parità di perimetro dei costi di gestione del 10% e che a partire dal 15 gennaio, dell'approvazione del piano Strategico il titolo ha registrato un + 104,56%. Bastano questi numeri per continuare con Gibelli il buon governo di FNM?".

