Def: rallentamento Pil in 2019-2020 per rischi geopolitici

Roma, 26 apr. - Il rallentamento della crescita economica nel 2019 e nel 2020 è determinato dai rischi geopolitici di medio termine. E' quanto si legge nel Def approvato oggi dal Consiglio dei ministri evidenziando che ci sono "rischi al ribasso" che caratterizzano lo scenario internazionale che è stato adottato per la previsione del PIL dell`Italia.

Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2018 il Pil italiano crescerà dell`1,5 per cento in termini reali e del 2,9 per cento in termini nominali. Al netto di arrotondamenti, la previsione di crescita per il 2018 è invariata rispetto ai valori indicati nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2017. Nel 2019 e 2020, si stima che il tasso di crescita reale rallenti rispettivamente all`1,4 per cento e all`1,3 per cento principalmente per effetto dell`aumento delle imposte indirette disposto da precedenti provvedimenti legislativi e in ragione di una valutazione prudente dei rischi geopolitici di medio termine.

Nell`ultimo anno di previsione il tasso di crescita del Pil è stimato pari all`1,2 per cento: il maggior grado di incertezza della previsione, connesso ad un orizzonte temporale più lungo, rende infatti opportuna l`adozione di un approccio tecnico in base al quale il trend di crescita dell`economia converge verso quello del prodotto potenziale. Durante l`intero arco previsivo il principale motore della crescita sarebbe rappresentato dalla domanda interna, mentre la domanda estera fornirebbe in media un contributo marginalmente positivo.