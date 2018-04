Roma, 26 apr. - Euro in moderazione nel pomeriggio, a 1,2120 dollari dopo che il presidente della Bce, Mario Draghi, ha spiegato che si vuole accertare la natura del rallentamento della crescita economica sul primo trimestre, prima di prendere decisioni sul futuro della politica monetaria. In precedenza la valuta condivisa aveva fatto capolino sopra quota 1,22 dollari. Intanto la Bce ha confermato a zero i tassi e a settembre la scadenza, prorogabile, del piano di acquisti di titoli.